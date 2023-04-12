В 2022 году текущие затраты организаций Гомельской области на охрану окружающей среды составили 254,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 115,7% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 45,7% (116,6 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 26,5% (67,5 млн рублей), обращение с отходами – 25,3% (64,4 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (70,9%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (16,1%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (8,7%).

В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомеля (94,2 млн рублей, или 37% от общего объема по области), Жлобинского района (46,7 млн рублей, или 18,3%), Светлогорского района (41,9 млн рублей, или 16,4%) и Мозырского района (29,8 млн рублей, или 11,7%).