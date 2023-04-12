Уровень цифровизации энергетического комплекса Беларуси превышает 60%. Об этом рассказал сегодня заместитель министра энергетики Денис Мороз в рамках посещения стенда организаций Минэнерго на выставке «Тибо».

Он назвал ключевые направления внедрения технологий автоматизации и цифровизации в отрасли.

Среди них - управление электрическими сетями и строительство новых цифровых подстанций. Хороший пример такого проекта - подстанция 330 кВ «Могилев». Это первая в стране полностью цифровая подстанция такого класса напряжения. Ввод объекта в эксплуатацию позволил повысить надежность электроснабжения Могилевского энергоузла, вдвое сократить размеры площадей под оборудование. Благодаря высокой автоматизации процессов на подстанции не требуется постоянного присутствия персонала. Это существенно сокращает эксплуатационные и трудовые затраты по ее обслуживанию. Всего в стране 1400 подстанций с элементами цифровизации, 6 - полностью цифровых.

Важным направлением работ по цифровизации объектов электросетевого комплекса является развитие «умных», или Smart Grid сетей. Данная технология базируется на формировании единой автоматизированной системы, которая в реальном времени позволяет контролировать и управлять режимами работы ЛЭП, включая выработку, передачу и потребление электроэнергии. «Умные» электрические сети в автоматическом режиме оперативно реагируют на изменения различных параметров и позволяют осуществлять бесперебойное электроснабжение с высокой экономической эффективностью. Пилотные проекты по внедрению технологии Smart Grid реализованы в Борисовском, Бобруйском, Лиознинском, Пинском районах электрических сетей.

«Планируется, что аналогичные проекты будут выполняться и в других регионах. Такие планы у нас есть», - отметил замминистра.

По его словам, внедрение современных IT-решений – это и дополнительные возможности по предоставлению качественно новых услуг потребителям.

"К примеру, в электроэнергетике для автоматизации учета электрической энергии, электронные счетчики бытовых абонентов, которые мы внедряем, объединяются в автоматизированную систему «АСКУЭ-быт» с последующей интеграцией в ЕРИП", - рассказал Денис Мороз.

Это дает возможность бытовым потребителям рассчитываться за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по временным периодам, снижать свои расходы.

К настоящему времени заменено уже более 4 млн счетчиков на электронные, это 90,6% от их общего количества.