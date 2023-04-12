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ЭКОНОМИКА РБ
ИП В ГОРЕЦКОМ РАЙОНЕ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ ВЫПЛАЧИВАЛ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»
15:58 18.04.2023
Индивидуальный предприниматель в течение 5 лет выплачивал заработную плату «в конверте». Этот факт установила инспекция Министерства по налогам и сборам по Горецкому району при проведении последующего этапа камеральной проверки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, индивидуальный предприниматель с 2018 по 2022 годы занимался междугородними пассажирскими перевозками с привлечением 5 неоформленных наемных лиц.
Выплата им заработной платы «в конверте» осуществлялась за счет поступившей от пассажиров наличной выручки. Размер сокрытого от налогообложения подоходным налогом с физических лиц заработка составил 29,0 тыс. рублей.
На уведомление о добровольной уплате налогов ИП отреагировал и представил уточненные налоговые декларации (расчеты), доплатив в бюджет 4,0 тыс. рублей подоходного налога с физических лиц.
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