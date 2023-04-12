|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 3,5%
14:55 18.04.2023
Розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 16,6 млрд рублей, или 96,5% в сопоставимых ценах к уровню в I квартала 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 20 рублей против 18,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота республики, в I квартале 2023 г. составил 15,6 млрд рублей, или 96,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в I квартале 2023 г. составил 35,2 млрд рублей, или 94,4% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 1,1 млрд рублей, или 109,8% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте