Розничный товарооборот в I квартале 2023 г. составил 16,6 млрд рублей, или 96,5% в сопоставимых ценах к уровню в I квартала 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 20 рублей против 18,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота республики, в I квартале 2023 г. составил 15,6 млрд рублей, или 96,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2023 г. составил 35,2 млрд рублей, или 94,4% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2023 г. составил 1,1 млрд рублей, или 109,8% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2022 г.