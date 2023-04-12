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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ ДОПЛАТИЛИ 6,3 МЛН РУБЛЕЙ


13:57 18.04.2023

В первом квартале 2023 года по результатам последующего этапа камеральной проверки субъектам предпринимательства Брестской области направлено 797 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, сумма налогов, подлежащих доплате плательщиками в бюджет согласно представленным налоговым декларациям (расчетам) с изменениями и дополнениями, составила 6,3 млн рублей.

Кроме того, сумма НДС, подлежащего возврату из бюджета, уменьшена на 2,2 млн рублей.

В ходе камерального контроля наряду с выявлением и пресечением различных схем, используемых плательщиками для минимизации налоговых обязательств, уже не первый год проводится работа, направленная на пресечение нарушений, связанных с выплатой заработной платы «в конвертах».

Только в 1 квартале текущего года в рамках последующего этапа камеральной проверки в адрес субъектов хозяйствования направлено 112 уведомлений, по результатам которых добровольно уплачено подоходного налога порядка 1,7 млн рублей.
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