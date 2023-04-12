|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ ДОПЛАТИЛИ 6,3 МЛН РУБЛЕЙ
13:57 18.04.2023
В первом квартале 2023 года по результатам последующего этапа камеральной проверки субъектам предпринимательства Брестской области направлено 797 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, сумма налогов, подлежащих доплате плательщиками в бюджет согласно представленным налоговым декларациям (расчетам) с изменениями и дополнениями, составила 6,3 млн рублей.
Кроме того, сумма НДС, подлежащего возврату из бюджета, уменьшена на 2,2 млн рублей.
В ходе камерального контроля наряду с выявлением и пресечением различных схем, используемых плательщиками для минимизации налоговых обязательств, уже не первый год проводится работа, направленная на пресечение нарушений, связанных с выплатой заработной платы «в конвертах».
Только в 1 квартале текущего года в рамках последующего этапа камеральной проверки в адрес субъектов хозяйствования направлено 112 уведомлений, по результатам которых добровольно уплачено подоходного налога порядка 1,7 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте