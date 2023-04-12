В Беларуси грузооборот в I квартале 2023 г. составил 17,1 млрд тонно-километров, или 68% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в I квартале 2023 г. пассажирооборот составил 5001,6 млн пассажиро-километров, или 115,5% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 388,4 млн человек, или 103,2% к I кварталу 2022 г.

Данные по грузоперевозкам транспортных предприятий республики не представлены.