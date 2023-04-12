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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ГРУЗООБОРОТ ЗА I КВАРТАЛ УПАЛ НА 32%
13:22 18.04.2023
В Беларуси грузооборот в I квартале 2023 г. составил 17,1 млрд тонно-километров, или 68% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в I квартале 2023 г. пассажирооборот составил 5001,6 млн пассажиро-километров, или 115,5% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 388,4 млн человек, или 103,2% к I кварталу 2022 г.
Данные по грузоперевозкам транспортных предприятий республики не представлены.
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