За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 1,6% - с 17,3 до 17 тысяч.

Как сообщает Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 4% из них, средний размер скидки варьировался от $1000 до $3000. В то же время в 12% объявлений о продаже квартир, преимущественно в отдельных новостройках Октябрьского района, цены увеличились от $920 до $1250.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю, с 10 по 17 апреля, вырос на 0,7% и составил $1277. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1450, что, напротив, на 0,3% меньше, чем в прошлый понедельник.

Существеннее всего сократилось количество 3-комнатных квартир — минус 4%. Предложение 1- и 4-комнатных квартир снизилось на 1,5%. В то же время «двушек» стало на 0,3% больше.

В большей степени снизилось предложение квартир в Заводском районе (-3,5%), чуть в меньшей — в Ленинском и Фрунзенском. В остальных районах наблюдался рост числа объявлений, существеннее всего в Московском — плюс 6%.

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный — у 2-комнатных (+1,1%).

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней стоимости «квадрата» отмечался в Ленинском (+1,9%), Первомайском (+1,5%) и Октябрьском (+1,3%). Снизились цены только в Заводском, Фрунзенском и Партизанском районах.