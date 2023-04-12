Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 101,1%, с декабрем 2022 г. – 102%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 98,2% и 98,9% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 102,3%, потребительские товары – 100,9% и 100,3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,1%, с декабрем 2022 г. – 97,7%, в том числе в растениеводстве – 99,8% и 101,4% соответственно, животноводстве – 100,2% и 96,9% соответственно.