ЭКОНОМИКА РБ

ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ СНОВА ФИКСИРУЕТ РОСТ ОЧЕРЕДЕЙ ФУР НА ВЫЕЗД В ЕС

12:32 18.04.2023 Количество фур на въезд в ЕС увеличилось. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони). За сутки сопредельная сторона оформила 56% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении. Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). За прошедшие сутки очереди авто также фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка).