ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ СНОВА ФИКСИРУЕТ РОСТ ОЧЕРЕДЕЙ ФУР НА ВЫЕЗД В ЕС


12:32 18.04.2023

Количество фур на въезд в ЕС увеличилось. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони). За сутки сопредельная сторона оформила 56% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). За прошедшие сутки очереди авто также фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2023
валюта курс
EUR 3.2371
USD 2.9482
RUB 3.6075
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9432 -0.005
RUB 3.6085 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте