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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ СНОВА ФИКСИРУЕТ РОСТ ОЧЕРЕДЕЙ ФУР НА ВЫЕЗД В ЕС
12:32 18.04.2023
Количество фур на въезд в ЕС увеличилось. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони). За сутки сопредельная сторона оформила 56% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.
Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). За прошедшие сутки очереди авто также фиксировались перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Райгардас (Привалка).
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