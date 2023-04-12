Палата представителей Национального собрания сегодня приняла в первом чтении поправку в Налоговый кодекс, предусматривающую повышение в 2 раз размера пошлины, уплачиваемой при регистрации дипломатического транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить в Налоговом кодексе государственную пошлину для регистрации транспортного средства дипломатического представительства, консульского учреждения, иного официального представительства иностранного государства, представительства либо органа международной организации, межгосударственного образования, а также сотрудника дипломатического представительства, консульского учреждения и члена его семьи, почетного консула иностранного государства в размере 4 базовые величины, что соответствует принципам взаимности исчисления платежей», - говорится в сообщении.

В настоящее время размер государственной пошлины за государственную регистрацию транспортного средства с выдачей регистрационных знаков автомобиля составляет 2 базовые величины.