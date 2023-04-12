|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РАЗМЕР ПОШЛИНЫ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДИПТРАНСПОРТА В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТ
12:27 18.04.2023
Палата представителей Национального собрания сегодня приняла в первом чтении поправку в Налоговый кодекс, предусматривающую повышение в 2 раз размера пошлины, уплачиваемой при регистрации дипломатического транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается установить в Налоговом кодексе государственную пошлину для регистрации транспортного средства дипломатического представительства, консульского учреждения, иного официального представительства иностранного государства, представительства либо органа международной организации, межгосударственного образования, а также сотрудника дипломатического представительства, консульского учреждения и члена его семьи, почетного консула иностранного государства в размере 4 базовые величины, что соответствует принципам взаимности исчисления платежей», - говорится в сообщении.
В настоящее время размер государственной пошлины за государственную регистрацию транспортного средства с выдачей регистрационных знаков автомобиля составляет 2 базовые величины.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте