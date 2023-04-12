За январь-март 2023 г. сумма сделок, совершенных компаниями из Смоленской области в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), выросла на 66% к аналогичному периоду прошлого года. Такая статистика была озвучена представителями БУТБ в ходе онлайн-конференции, организованной Центром поддержки экспорта Смоленской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, при этом использовались все возможности биржевой площадки: импорт белорусских товаров, экспорт продукции собственного производства и "транзитная" торговля с нерезидентами Беларуси. В результате Смоленская область вошла в пятерку регионов - лидеров по объему биржевого товарооборота наряду с Ленинградской, Московской, Кемеровской областями и Республикой Хакасия.

В обсуждении перспектив развития электронной биржевой торговли с Беларусью приняли участие 43 субъекта малого и среднего предпринимательства, часть из которых уже работает на платформе БУТБ.

Несмотря на то, что в I квартале в структуре сделок со Смоленской областью преобладали изделия из металлов, зерно, кормовые добавки и мясопродукты, особый интерес у смоленских предприятий вызвала электронная площадка промышленных и потребительских товаров. Согласно данным биржевой аналитики, в текущем году представители смоленского бизнеса регулярно использовали B2B-площадку биржи для купли-продажи широкого спектра электрооборудования, бытовой техники, запчастей, комплектующих, расходных материалов, в том числе в рамках импортозамещения.

Следует отметить, что более 90% сделок на площадке ППТ были транзитными, то есть смоленские компании применяли биржевой механизм с целью страхования рисков при работе с контрагентами из России, а также для выхода на рынки других стран, представленных на БУТБ.

В последнее время это направление является одним из самых востребованных, причем не только у организаций из Смоленской области, а у российских участников торгов в целом. За первые три месяца года сумма транзитных сделок, заключенных российскими участниками, составила более $5,3 млн.