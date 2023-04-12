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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3%


11:59 18.04.2023

В январе-марте 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4583,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2022 г. в сопоставимых ценах на 3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях республики произведено продукции на 4498 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 448,4 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в январе-марте 2022 г., молока – 1969,9 тыс. тонн (на 4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 435,3 тыс. тонн и по сравнению с январем-мартом 2022 г. увеличилось на 3,8%, молока произведено 1940,8 тыс. тонн (на 4,2% больше).

На 1 апреля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, или 100,2% к уровню 1 апреля 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (99,7%). Численность свиней составила 2,3 млн голов, что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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