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ЭКОНОМИКА РБ
РЯД ХОЛДИНГОВ МИНПРОМА УКРУПНЯТ ДО 1 ОКТЯБРЯ
11:35 18.04.2023
Ряд холдингов и предприятий системы Министерства промышленности Беларуси будет укрупнен. Это предусмотрено распоряжением Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, открытые акционерные общества «Гомельский завод станков и узлов» (ОАО «ГЗСиУ»), «СтанкоГомель» и «ВИСТАН» будут включены в состав участников холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ», открытые акционерные общества «Коралл» Гомель (ОАО «Коралл») и «Промпечать» – в состав участников холдинга «ИНТЕГРАЛ», открытое акционерное общество «Электроаппаратура» – в состав участников холдинга «МЭТЗ им. В.И.Козлова», открытое акционерное общество «Березинское» в качестве дочерней компании – в ЗАО «АТЛАНТ»
Кроме того, пакеты акций Республики Беларусь дочерних компаний открытых акционерных обществ «Белцветмет», «Брестский электромеханический завод» (ОАО «БЭМЗ») и «Брестский электроламповый завод» (ОАО «БЭЛЗ»), входящих соответственно в составы холдингов «Белорусская металлургическая компания», «Бобруйскагромаш» и «ГОРИЗОНТ», будут переданы в уставные фонды управляющих компаний этих холдингов.
Отмечается, что распоряжение принято с целью повышения потенциала компаний: предусматривается наращивание объемов производства, расширение номенклатурной линейки выпускаемой продукции, усиление инвестиционной и инновационной активности, а также укрепление экспортного потенциала.
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