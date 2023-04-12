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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,1%
11:05 18.04.2023
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 101%, с декабрем 2022 г. – 103,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за март 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с мартом 2022 года на 8,8%. В январе-марте 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%.
Цены на непродовольственные товары в марте 2023 г. по сравнению с февралем подросли на 0,1%, с. декабрем 2022 г. – на 0,6%. За март 2023 года к уровню марта 2022 года цены увеличились на 4,9%. В январе-марте текущего года цены на непродовольственные товары выросли на 10,8% к уровню января-марта 2022 года.
Цены на услуги в марте 2023 г. увеличились по сравнению с февралем на 0,6%, с начала года - на 4,1%. За март 2023 года услуги подорожали по сравнению с мартом 2022 года на 5,9%. В январе-марте 2023 года к уровню января-марта 20222 года цены возросли на 7,5%.
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