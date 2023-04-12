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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ МИНСК СОБРАЛ БОЛЕЕ 4,1 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ


10:40 18.04.2023

За первый квартал 2023 года Минск собрал 4130,0 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 57,9% (2 390,6 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 42,1% (1 739,4 млн рублей) – местного.

Значительная часть доходов бюджета (43,9% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Объемы поступлений по подоходному налогу составили 22,5%, по налогу на прибыль – 8,2%, по акцизам – 7,8%, налогу на недвижимость – 3,0%, налогу на доходы – 2,7%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,9%, земельному налогу – 1,3%.
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