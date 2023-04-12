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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПОДРОСЛО НА 1,8%
10:15 18.04.2023
В январе-феврале 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 44,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-марта 2022 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,8%, в обрабатывающей промышленности – на 2,4%.
При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 1,8%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,3%.
Индекс промышленного производства за март 2023 г. к марту 2022 г. составил 109,2%, за март 2023 г. к февралю 2023 г. – 110,2%.
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