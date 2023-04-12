В январе-феврале 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 44,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-марта 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,8%, в обрабатывающей промышленности – на 2,4%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 1,8%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,3%.

Индекс промышленного производства за март 2023 г. к марту 2022 г. составил 109,2%, за март 2023 г. к февралю 2023 г. – 110,2%.