Компания «КСБ Виктори Рестораны» официально объявила о новом названии бренда для своих ресторанов в Беларуси.

Уже сегодня вместо сообщения «Мы открыты!» на фасадах и внутри ресторанов начнут появляться название нового бренда «Mak.by» и логотип в форме сердца. Вместе со сменой названия компания сегодня запустила и собственное мобильное приложение «МойMak.by».

К процессу создания бренда подошли творчески: провели опрос среди гостей и сотрудников, получив от них более 1500 предложений. Для компании было важно внимательно рассмотреть все предложенные варианты, чтобы выбрать подходящий. В результате сегодня рестораны начинают работать под новым брендом «Mak.by».

«С 18 апреля 2023 года рестораны унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» начинают работу под брендом Mak.by. Компания обеспечит высокие стандарты качества продуктов и гостеприимного обслуживания. Мы продолжим предлагать разнообразное меню, сохранив при этом любимый вкус всех наших блюд. Профессиональная команда работников и менеджеров осталась неизменной и продолжит работать в соответствии с действующими ценностями компании и принципами социально ответственного ведения бизнеса», – заявили в сети ресторанов.

Новый логотип обозначает сердце команды сотрудников, которая с заботой и любовью относится к своему делу и гостям в ресторанах Беларуси более 26 лет. Желтый цвет в логотипе – это тепло и радостные эмоции посетителей, а зеленый фон подчеркивает уверенность компании в предоставлении прежних высоких стандартов качества и сервиса.

Вместе с новым названием в ресторанах сети запустили мобильное приложение “МойMak.by”. Его можно скачать и получить купон на порцию бесплатного картофеля фри. Также в приложении посетители первыми будут узнавать о новинках и акциях, получать уникальные выгодные купоны, а совсем скоро прямо из приложения можно будет заказывать доставку и обменивать баллы лояльности на любимые блюда.

К примеру, уже сегодня в мобильном приложении пользователей ждут 10 выгодных купонов апреля, в дополнение к которым по случаю запуска нового бренда компания запустила акционные предложения на самые популярные бургеры: Чизбургер, Чикен Классик, Гранд Чизбургер и Биг Бургер.

Напомним, сеть ресторанов появилась в Беларуси в 1996 году, когда в столице были открыты три первых заведения. На данный момент 25 ресторанов компании ежедневно обслуживают десятки тысяч гостей в Минске и во всех областных центрах, теперь под новым брендом – «Маk.by».