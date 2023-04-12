Сев овощных культур начали в двух районах Гомельской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

К работе приступили в Гомельском и Мозырском районах.

"Уже посеяно 118 га. Из них 57 га - овощного горошка, 53 га - лука, 7,9 га - капуста ранняя", - озвучил цифры первый заместитель председателя облисполкома.

Он отметил: в этом году необходимо посеять 800 га сахарной свеклы: в Жлобинском районе - 500 га и в Рогачевском - 300 га.

"В Жлобинском районе подготовлена почва для сева сахарной свеклы, силами Слуцкого сахарного завода планируется начать сев 18-19 апреля. В Рогачевском районе идет подготовка почвы под сахарную свеклу. Семена имеются в наличии", - уточнил Дмитрий Петрожицкий.