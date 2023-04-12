|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НАЧАЛИ В ДВУХ РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
09:36 18.04.2023
Сев овощных культур начали в двух районах Гомельской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
К работе приступили в Гомельском и Мозырском районах.
"Уже посеяно 118 га. Из них 57 га - овощного горошка, 53 га - лука, 7,9 га - капуста ранняя", - озвучил цифры первый заместитель председателя облисполкома.
Он отметил: в этом году необходимо посеять 800 га сахарной свеклы: в Жлобинском районе - 500 га и в Рогачевском - 300 га.
"В Жлобинском районе подготовлена почва для сева сахарной свеклы, силами Слуцкого сахарного завода планируется начать сев 18-19 апреля. В Рогачевском районе идет подготовка почвы под сахарную свеклу. Семена имеются в наличии", - уточнил Дмитрий Петрожицкий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте