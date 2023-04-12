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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УМЕНЬШИЛИСЬ НА 1,1%
09:20 18.04.2023
составили 98,9% к уровню января-февраля 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.
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