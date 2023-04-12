Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за I квартал 2023 г. в текущих ценах составил 46,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,9% к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2023 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,4%.