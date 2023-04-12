ЭКОНОМИКА РБ

НА АЗС БЕЛАРУСИ С 18 АПРЕЛЯ ВНОВЬ ДЕШЕВЕЕТ ТОПЛИВО

18:04 17.04.2023 Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 18 апреля 2023 года снизятся на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,29 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,39 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,61 рубля, дизельное топливо – 2,39 рубля. Это уже седьмое снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 11 апреля.