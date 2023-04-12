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ЭКОНОМИКА РБ


А1 ПРЕДСТАВИТ КИБЕРСПОРТИВНЫЙ СТЕНД И РАССКАЖЕТ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА НА ВЫСТАВКЕ «ТИБО-2023»


17:43 17.04.2023

На ХХIХ международном ИКТ-форуме «ТИБО-2023», который будет проходить в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-арена» с 18 по 21 апреля, компания А 1 совместно с Белорусской ассоциацией компьютерного спорта развернут киберспортивную площадку, где все желающие смогут узнать больше о том, что такое киберспорт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, на стенде будет представлена информация о деятельности ассоциации и ее участниках (сегодня в ее состав входят 23 организации), и каждый посетитель сможет испытать свои силы в качестве киберспортсмена. Ключевым событием для посетителей стенда станут киберспортивные турниры по различным дисциплинам, от культовых Dota 2, CS:GO и Valorant до популярных игр для мобильных устройств. Каждый турнир будет проходить под эгидой Белорусской ассоциации компьютерного спорта. Обстановка будет максимально приближена к атмосфере крупных киберспортивных событий: начиная с использования профессионального игрового оборудования, заканчивая участием комментаторов, которые будут освещать ход состязаний из находящейся прямо на стенде лайв-студии.

Кроме того, посетители стенда смогут ознакомиться с различными трендами игровой индустрии. Например, испытать на себе технологии виртуальной реальности, опробовать недавние новинки или просто поиграть в любимые игры во время Free to play, послушать выступления и лекции от представителей организаций-участников Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

Особое место в работе стенда Белорусской ассоциации компьютерного спорта и А1 на «ТИБО-2023» займет общение с теми представителями бизнес-сообщества, которые рассматривают киберспорт как перспективное направление для сотрудничества.

Для А1 как одного из ведущих игроков на белорусском рынке ИКТ и телекоммуникационных услуг форум «ТИБО» традиционно становится площадкой для демонстрации актуальных услуг для бизнеса. Информация о востребованных решениях для бизнеса и консультации соответствующих специалистов будут представлены на стенде компании и на этот раз. Однако основной акцент участия А1 в форуме будет смещен в сторону такого динамично развивающегося и популярного направления, как киберспорт, и роли, которую А1 играет в этом процессе как инициатор создания Белорусской ассоциации компьютерного спорта, организатор и участник разнообразных киберспортивных мероприятий в Беларуси. Форум станет для всех удобной площадкой для диалога по всем интересующим вопросам.
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