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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВСКРЫЛ ФАКТЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ» В МЕДЦЕНТРЕ «НОВОЕ ЗРЕНИЕ»
16:52 17.04.2023
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля вскрыл факты выплаты зарплаты «в конвертах» работникам медицинского центра «Новое зрение».
Как сообщает ведомство, по крайней мере на протяжении последних пяти лет руководству и специалистам медицинского центра (врачам, старшим медсестрам) «в конвертах» было выплачено свыше 2,5 млн рублей. В настоящее время установлены факты выплат зарплаты «в конвертах» более 50 работникам медцентра.
Размер серых выплат зависел от должности и квалификации работников и ежемесячно составлял от 200 рублей (медперсоналу) до 9 тыс. рублей (врачам-специалистам и руководству медцентра).
Основным участником незаконной схемы являлся фактический собственник медцентра, постоянно проживавший в Литве. Денежные средства на выплату заработной платы «в конвертах» преимущественно поступали на территорию республики из-за границы в виде наличных денежных средств в иностранной валюте (передавались различным лицам, пересекавшим государственную границу Беларуси).
За уклонение от исполнения обязанностей по перечислению налогов в отношении фактического владельца и четырех работников медцентра возбуждено уголовное дело.
На имущество подозреваемых наложен арест.
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