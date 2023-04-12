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ЭКОНОМИКА РБ
ВОСЕМЬ РАЙОНОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К СЕВУ КУКУРУЗЫ
16:38 17.04.2023
Восемь районов Гомельской области приступили к севу кукурузы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий 17 апреля на аппаратном совещании в облисполкоме.
"Восемь районов - Буда-Кошелевский, Ельский, Калинковичский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Рогачевский и Светлогорский - приступили к севу кукурузы. По данным на 17 апреля, посеяно 592 га", - рассказал он.
"Перед нами стоит задача к 20 мая завершить сев кукурузы", - напомнил он.
По информации первого заместителя председателя облисполкома, лен в регионе посеяли на 204 га - это 4% от плана. Темпы работ сдерживаются из-за переувлажнения почвы.
Что касается сева многолетних трав, то по этому виду работ аграрии региона достигли отметки в 24% от плана - это свыше 18 тыс. га. Низкие темпы отмечены в Лоевском, Октябрьском, Житковичском районах.
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