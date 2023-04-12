ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛА 7,7%


15:45 17.04.2023

За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 24,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 9,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 24,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 6,4% от общего объема кредиторской задолженности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2023
валюта курс
EUR 3.2471
USD 2.9356
RUB 3.6082
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2425 -0
USD 2.9482 +0.0126
RUB 3.6075 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте