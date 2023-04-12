За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 24,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 9,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 24,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 6,4% от общего объема кредиторской задолженности.