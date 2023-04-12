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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛА 7,7%
15:45 17.04.2023
За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 24,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 9,6% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 24,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 6,4% от общего объема кредиторской задолженности.
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