ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» предлагает белорусским аграриям разбрасыватель твердых органических удобрений AMKODOR STS212B грузоподъемностью 21,1 т.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, презентованная холдингом «АМКОДОР» в феврале текущего года машина предназначена для погрузки навалом, транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля твердых органических удобрений. На предприятии отмечают, что данный разбрасыватель многофункционален, так как может использоваться круглый год в качестве прицепа для транспортировки сыпучих сельскохозяйственных грузов.

Прицеп агрегатируется с трактором AMKODOR 5300 тягового класса 5 т, имеющим тягово-сцепное устройство. Объем кузова разбрасывателя составляет 21 м3. Диапазон доз внесения – от 20 до 60 т/га. Максимальная ширина внесения удобрений – до 12 м.

«Можно выделить целый ряд преимуществ в пользу такого оборудования. Высокая скорость обработки больших площадей, равномерное распределение по всей поверхности обрабатываемого участка, а также регулирование объема внесения удобрений – все это снижает степень человеческого фактора на технический процесс, повышая производительность и качество работы на земле», - прокомментировали в пресс-службе.