ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АМКОДОР ПРЕДЛАГАЕТ АГРАРИЯМ НОВЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ


15:36 17.04.2023

ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» предлагает белорусским аграриям разбрасыватель твердых органических удобрений AMKODOR STS212B грузоподъемностью 21,1 т.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, презентованная холдингом «АМКОДОР» в феврале текущего года машина предназначена для погрузки навалом, транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля твердых органических удобрений. На предприятии отмечают, что данный разбрасыватель многофункционален, так как может использоваться круглый год в качестве прицепа для транспортировки сыпучих сельскохозяйственных грузов.

Прицеп агрегатируется с трактором AMKODOR 5300 тягового класса 5 т, имеющим тягово-сцепное устройство. Объем кузова разбрасывателя составляет 21 м3. Диапазон доз внесения – от 20 до 60 т/га. Максимальная ширина внесения удобрений – до 12 м.

«Можно выделить целый ряд преимуществ в пользу такого оборудования. Высокая скорость обработки больших площадей, равномерное распределение по всей поверхности обрабатываемого участка, а также регулирование объема внесения удобрений – все это снижает степень человеческого фактора на технический процесс, повышая производительность и качество работы на земле», - прокомментировали в пресс-службе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2023
валюта курс
EUR 3.2471
USD 2.9356
RUB 3.6082
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2425 -0
USD 2.9482 +0.0126
RUB 3.6075 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте