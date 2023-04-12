БГУ представит около 20 научно-технических разработок на 29-й Международной выставке высоких технологий и инноваций в научно-технической сфере НI-ТЕСН-2023, которая пройдет с 18 по 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут достижения ученых и исследователей вуза в области машино- и приборостроения, химии и медицины, пищевой промышленности и биотехнологий. Например, посетителям представят препарат «Антиспайк» для профилактики спайкообразования при хирургических вмешательствах на органах брюшной полости. Также линейку лечебных средств продолжат противоопухолевые «Цисплацел» и «Проспиделонг».

Одним из экспонатов станет биопрепарат «Корнеплюс». Он является стимулятором корневой системы растений, повышает их урожайность и качество плодов. Удобрение подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусский продукт имеет высокую эффективность и низкую стоимость.

В числе ранее не презентованных новинок «Мобильный источник питания для зарядки суперконденсаторов и аккумуляторов электротранспорта». Преимуществом разработки является снижение затрат электроэнергии при зарядке электротранспорта и более низкая стоимость в сравнении с имеющимися зарубежными аналогами. Впервые ученые БГУ покажут автоматизированное оборудование для непрерывного производства предизолированных труб из пенополиуретана. Это модульная конструкция, что позволяет ее устанавливать на предприятиях с учетом их специфики. Управление оборудования обеспечивается за счет современного промышленного компьютера с сенсорным дисплеем.

Традиционно в рамках выставки пройдет конкурс «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года», где БГУ представит восемь проектов различной направленности. Проводится он с целью активизации деятельности предприятий в области инновационных технологий, выявления перспективных проектов и разработок, а также содействия их продвижению на внутренний и внешний рынки.

Международная выставка-конгресс HI-TECH – одно из первых мероприятий России в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, способствующее эффективному взаимодействию научных организаций и потенциальных инвесторов. БГУ участвует в Петербургской выставке с 2005 года. За этот период на счету вуза имеется пять специальных призов, 84 золотых и 96 серебряных медалей, 40 дипломов и гран-при (по данным на 2022 год).