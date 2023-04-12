В 2022 году текущие затраты организаций Минской области на охрану окружающей среды составили 129,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение с отходами – 43,1% (55,7 млн. рублей), обращение со сточными водами – 30% (38,8 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 19,5% (25,2 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (52,8%). Доля организаций, занимающихся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений составила 15,4%, организаций, занимающихся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, – 14,5%.

В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Солигорского района – 46,4 млн. рублей, или 35,9% от общего объема по области. В организациях Борисовского района текущие затраты на охрану окружающей среды составили 14,8 млн рублей (11,4%), Жодино – 9,7 млн рублей (7,5%), Молодечненского района – 8,4 млн рублей (6,5%), Минского – 7,3 млн рублей (5,6%), Мядельского – 6 млн рублей (4,7%).