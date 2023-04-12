Сельхозорганизации Гомельской области провели сев яровых зерновых культур почти на половине запланированных площадей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий 17 апреля на аппаратном совещании в облисполкоме.

Как обратил внимание председатель облисполкома Иван Крупко, паводок, подъем грунтовых вод скорректировали темпы посевной кампании, которые запланировали в регионе.

Темпы работ следует нарастить Ельскому, Лоевскому, Кормянскому, Калинковичскому районам. "Основная причина низких темпов - подтопления, переувлажнение почвы, а это затрудняет прохождение техники", - уточнил первый заместитель председателя он.

Продолжается подкормка озимых зерновых и крестоцветных культур на зерно азотными удобрениями. По озимым зерновым первая подкормка уже практически проведена. В настоящий момент приступили ко второй - ее выполнили на 28% площадей.

По озимому рапсу остается подкормить 400 га в четырех районах. Почти на половине площадей уже прошла и вторая подкормка.