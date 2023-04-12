|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ СЕВА ГОРОХА В КСУП ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА
14:16 17.04.2023
Комитет государственного контроля Гродненской области установил факты некачественного ведения сева гороха в КСУП Волковысского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в связи с некачественной подготовкой почвы (почва уплотнена) часть семян оставалась не заделанной в почву.
Кроме того, ряд сельскохозяйственных организаций региона не обеспечил своевременный ремонт отдельных единиц сельскохозяйственной техники, задействованных в весенне-полевых работах.
По состоянию на 3 апреля 2023 года в ОАО Дятловского района не участвовал в работе энергонасыщенный трактор Беларус-3022 из-за непрохождения технического осмотра.
В КСУП Волковысского района не подготовлен к работе энергонасыщенный трактор Беларус-3028, велись ремонтные работы для прохождения технического осмотра.
Имеют место факты несоблюдения условий хранения, транспортировки, а также технологии внесения минеральных удобрений.
В КСУП Мостовского района не проведен ремонт склада минеральных удобрений – трещины в шиферном покрытии кровли, через которые в удобрения попадает влага. Не произведен ремонт подъездных путей, вследствие чего из-за неровности дороги происходит просыпание минеральных удобрений из кузова автомобиля.
Аналогичные факты установлены в КСУП Волковысского и Лидского районов.
В то же время КГК Гродненской области отмечает, что в целом в текущем году в регионе на должном уровне организован ремонт техники. Это позволило сельскохозяйственным организациям вести ремонт в сроки, согласно графику по обеспечению технической готовности машинно-тракторного парка к проведению полевых работ в 2023 году, разработанному комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте