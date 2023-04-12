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ЭКОНОМИКА РБ


УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ СЕВА ГОРОХА В КСУП ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА


14:16 17.04.2023

Комитет государственного контроля Гродненской области установил факты некачественного ведения сева гороха в КСУП Волковысского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, в связи с некачественной подготовкой почвы (почва уплотнена) часть семян оставалась не заделанной в почву.

Кроме того, ряд сельскохозяйственных организаций региона не обеспечил своевременный ремонт отдельных единиц сельскохозяйственной техники, задействованных в весенне-полевых работах.

По состоянию на 3 апреля 2023 года в ОАО Дятловского района не участвовал в работе энергонасыщенный трактор Беларус-3022 из-за непрохождения технического осмотра.

В КСУП Волковысского района не подготовлен к работе энергонасыщенный трактор Беларус-3028, велись ремонтные работы для прохождения технического осмотра.

Имеют место факты несоблюдения условий хранения, транспортировки, а также технологии внесения минеральных удобрений.

В КСУП Мостовского района не проведен ремонт склада минеральных удобрений – трещины в шиферном покрытии кровли, через которые в удобрения попадает влага. Не произведен ремонт подъездных путей, вследствие чего из-за неровности дороги происходит просыпание минеральных удобрений из кузова автомобиля.

Аналогичные факты установлены в КСУП Волковысского и Лидского районов.

В то же время КГК Гродненской области отмечает, что в целом в текущем году в регионе на должном уровне организован ремонт техники. Это позволило сельскохозяйственным организациям вести ремонт в сроки, согласно графику по обеспечению технической готовности машинно-тракторного парка к проведению полевых работ в 2023 году, разработанному комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома.
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