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ЭКОНОМИКА РБ


СТУДЕНТЫ БГУ В СОСТАВЕ МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИИ В ШКОЛАХ


13:53 17.04.2023

Студенты БГУ в составе молодежной команды столичных вузов разработали проект по развитию инклюзии в школах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инициатива направлена на оказание помощи в адаптации особенным детям в образовательных учреждениях, а также создание равных условий по обеспечению им полноценной общественной жизни.

Концепция проекта заключается в организации волонтерских клубов из числа старшеклассников. В их обязанности будет входить сопровождение по необходимости школьников с физической и ментальной нарушениями в период их обучения в школе. Для эффективной работы для волонтеров разработана программа предварительного обучения по дефектологии, нейропсихологии, сенсорной интеграции и т.д.

На данный момент пилотная версия проекта реализовывается в Боровлянской средней школе №3. Здесь волонтеры проводят с особенными детьми дыхательные упражнения, звуковую гимнастику, акробатические группировки.

БГУ в этом проекте представляют второкурсники факультета международных отношений Александр Тур и Анастасия Сало, третьекурсник Юридического колледжа Максим Станкевич. Также над инициативой работают второкурсник БГЭУ Тимофей Алексеев и первокурсник БГУИР Ярослав Меркулов. Координируют работу студентов заместитель директора по информационным технологиям ГИАЦ Министерства образования Беларуси Александр Лезов и старший инспектор Оперативной таможни ГТК нашей страны Анастасия Ненашева.

Социальный проект по развитию инклюзии уже получил высокую оценку экспертов на конкурсе «Команда будущего». Здесь инициатива вошла в число призеров.

Напомним, лидерская платформа «Команда будущего» – проект по поиску, продвижению и обучению молодых лидеров Беларуси теоретическим и практическим навыкам в сфере лидерства и государственного управления. Идея реализации данного проекта была озвучена Молодежным парламентом при Национальном собрании Республики Беларусь на шестом Всебелорусском народном собрании в 2021 году. По состоянию на март 2023 года было организовано 17 мероприятий лидерской платформы. Всего через «Команду будущего» прошло 120 молодых лидеров Беларуси, которые были отобраны из более 300 кандидатов.
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