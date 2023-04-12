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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИТСЯ ВО II КВАРТАЛЕ, НО ВЫРАСТЕТ К КОНЦУ 2023 ГОДА - ЕАБР


13:48 17.04.2023

Инфляция в Беларуси замедлится во II квартале, но вырастет к концу 2023 года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

Отмечается, что инфляция в Беларуси замедлилась до 6% г/г по итогам марта 2023 г. после 11,7% г/г месяцем ранее. Резкое сокращение показателя во многом отражает статистический эффект: исключение из расчетного периода данных за март 2022 г., когда наблюдался резкий рост потребительских цен.

В целом сохранение ценового регулирования и слабый внутренний спрос обуславливают умеренную интенсивность инфляционных процессов.

«Ожидается, дальнейшее замедление годовых темпов роста потребительских цен, в результате чего во II квартале инфляция может снизиться до уровней около 4% г/г. Однако по мере исчерпания дезинфляционного эффекта ценового регулирования, а также в условиях постепенного восстановления внутреннего спроса к концу года годовая инфляция может ускориться. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. — 8%», - говорится в сообщении.
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