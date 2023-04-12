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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВНЕС В БЮДЖЕТ 160,7 МЛН РУБЛЕЙ
13:20 17.04.2023
В Витебской области зарегистрировано 29 861 такой субъект малого и среднего предпринимательства, из которых 7533 организации и 22 328 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 160,7 млн рублей, что в действующих ценах на 37,7 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года. В том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 139,3 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 21,4 млн рублей.
Доля поступлений от этой категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 25,3%.
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