В Витебской области зарегистрировано 29 861 такой субъект малого и среднего предпринимательства, из которых 7533 организации и 22 328 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 160,7 млн рублей, что в действующих ценах на 37,7 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года. В том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 139,3 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 21,4 млн рублей.

Доля поступлений от этой категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 25,3%.