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ЭКОНОМИКА РБ


ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ ПОСТАВЛЯЛИ В БЕЛАРУСЬ МЕДПРЕПАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЗАВЫШЕННЫМ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ЦЕНАМ - КГК


13:00 17.04.2023

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена масштабная незаконная деятельность должностных лиц 5 частных компаний, поставлявших медицинские и фармацевтические товары в учреждения здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, работники частных компаний договаривались с зарубежными изготовителями товаров об их поставке на территорию Республики Беларусь и товары следовали напрямую в адрес белорусских субъектов хозяйствования. Документально же поставка оформлялась в адрес подконтрольных иностранных организаций. Те же, в свою очередь, увеличивая цену на товары по отдельным позициям в 4-5 раз, реализовывали ее белорусским компаниям. При этом вопросами приобретения товаров занимались должностные лица белорусских организаций, а не фирм-посредников, которые были включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи.

В результате разница в цене оседала на счетах иностранных фирм-посредников, подконтрольных белорусским компаниям, а сами компании завышали затраты и цены на поставляемые в учреждения здравоохранения республики медицинские и фармацевтические товары.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 8,9 млн рублей.

В отношении учредителей и руководителей компаний возбуждены уголовные дела. При этом двое из фигурантов были задержаны в пункте пропуска «Лоша» при попытке выехать за границу.

Подозреваемые дали признательные показания и содействуют в расследовании уголовных дел, утверждают в КГК.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий изъято более 250 тыс. долларов США и 55 тыс. евро. На имущество подозреваемых, в том числе объекты недвижимости и автомобили премиум класса, наложен арест.

В целом в сфере здравоохранения в 2022 году органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлено 27 преступлений, в бюджет поступило более 14,5 млн рублей.
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