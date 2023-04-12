На месторождениях Белоруснефти построили еще один нефтепровод.

Как сообщает портал neft.by, он соединил Гурьяновскую и Карташовскую площади

В компании «Белоруснефть» продолжают разработку и эксплуатацию нефтяных залежей на Гарцевской площади. Максимальные отборы углеводородного сырья по этому месторождению ожидаются в 2026 году.

Общая протяженность нового нефтепровода – 8,5 километра. Сейчас объект работает в штатном режиме.

Строительство трубопровода от Гарцевского до Карташовского нефтяного месторождения позволило значительно сократить транспортные затраты нефтедобытчиков. Прежде добываемую углеводородную продукцию со скважин Гарцевского нефтяного месторождения вывозили и транспортировали на установку подготовку нефти НГДУ «Речицанефть» только автомобильным транспортом.