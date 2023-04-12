|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ БЕЛОРУСНЕФТИ ПОСТРОИЛИ ЕЩЕ ОДИН НЕФТЕПРОВОД
12:45 17.04.2023
На месторождениях Белоруснефти построили еще один нефтепровод.
Как сообщает портал neft.by, он соединил Гурьяновскую и Карташовскую площади
В компании «Белоруснефть» продолжают разработку и эксплуатацию нефтяных залежей на Гарцевской площади. Максимальные отборы углеводородного сырья по этому месторождению ожидаются в 2026 году.
Общая протяженность нового нефтепровода – 8,5 километра. Сейчас объект работает в штатном режиме.
Строительство трубопровода от Гарцевского до Карташовского нефтяного месторождения позволило значительно сократить транспортные затраты нефтедобытчиков. Прежде добываемую углеводородную продукцию со скважин Гарцевского нефтяного месторождения вывозили и транспортировали на установку подготовку нефти НГДУ «Речицанефть» только автомобильным транспортом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте