С пятницы очередь фур на въезд в ЕС из Беларуси снизилась в 3 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

В то же время ведомство утверждает, что, несмотря на снижение нагрузки, сопредельные контрольные службы продолжают оформлять грузовой транспорт с задержками.

«В течение выходных дней скопление грузовиков фиксировалось перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи). За два дня сопредельные страны оформили в среднем 50% фур от нормы», - говорится в сообщении.

С пятницы легковой транспорт ожидал въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Райгардас (Привалка) и Мядининкай (Каменный Лог).