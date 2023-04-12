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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДЬ ФУР НА ВЪЕЗД В ЕС ИЗ БЕЛАРУСИ С ПЯТНИЦЫ СНИЗИЛАСЬ В 3 РАЗА - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
12:31 17.04.2023
С пятницы очередь фур на въезд в ЕС из Беларуси снизилась в 3 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
В то же время ведомство утверждает, что, несмотря на снижение нагрузки, сопредельные контрольные службы продолжают оформлять грузовой транспорт с задержками.
«В течение выходных дней скопление грузовиков фиксировалось перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и польским — Кукурыки (Козловичи). За два дня сопредельные страны оформили в среднем 50% фур от нормы», - говорится в сообщении.
С пятницы легковой транспорт ожидал въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Райгардас (Привалка) и Мядининкай (Каменный Лог).
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