В настоящее время системы теплоснабжения в жилфонде Минска работают в режиме протапливания. Об этом сообщает Telegram-канал Минского городского исполнительного комитета.

«Белгидромет прогнозирует потепление к концу недели, поэтому до тех пор отопление у потребителей второй очереди сохранится в режиме протапливания. Это значит, что теплоноситель продолжит поступать в радиаторы в квартирах горожан, но его температура станет несколько ниже», - прокомментировал заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.

Напомним, в жилищном фонде за налаживание температурного комфорта отвечает система автоматического регулирования. Автоматика регулирует подачу теплоносителя в отопительные приборы квартир в зависимости от температуры на улице.

Ранее власти Минска сообщили, что с 17 апреля начнется отключение отопления у потребителей второй очереди: в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, учреждениях образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), театрах.