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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД СОСТАВИЛИ 133,9 МЛН РУБЛЕЙ
11:56 17.04.2023
В 2022 году текущие затраты организаций Витебской области на охрану окружающей среды составили 133,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 55,9% (74,8 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 24,5% (32,9 млн рублей), обращение с отходами – 16,3% (21,9 млн рублей).
Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (64,6%) и организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (21,8%).
В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Новополоцка (79,7 млн рублей, или 59,5% от общего объема по области) и Витебска (34,8 млн рублей, или 26%), что соответствует тенденциям предыдущих лет.
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