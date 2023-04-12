В 2022 году текущие затраты организаций Витебской области на охрану окружающей среды составили 133,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 55,9% (74,8 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 24,5% (32,9 млн рублей), обращение с отходами – 16,3% (21,9 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (64,6%) и организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (21,8%).

В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Новополоцка (79,7 млн рублей, или 59,5% от общего объема по области) и Витебска (34,8 млн рублей, или 26%), что соответствует тенденциям предыдущих лет.