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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ НА 30% УВЕЛИЧИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ
11:45 17.04.2023
За январь-март 2023 года от деятельности белорусской таможни в бюджет поступило более 3 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В январе-марте 2023 года через белорусский участок границы со странами Евросоюза проследовало 273 тыс. грузовых автомобилей, что почти на 40% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Соответственно уменьшился и объем перемещенных этими грузовиками товаров.
Сокращение грузопотока и товарооборота в направлении Евросоюза логично обусловлено существенным снижением активности торговых отношений с отдельными недружественными странами.
Вместе с тем белорусский бизнес перестроил логистику ввоза/вывоза товаров, нашел новых поставщиков и новые рынки сбыта. Такая тенденция, а также принятые таможенными органами меры позволили в первом квартале 2023 года увеличить поступления в республиканский бюджет.
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