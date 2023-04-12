За январь-март 2023 года от деятельности белорусской таможни в бюджет поступило более 3 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В январе-марте 2023 года через белорусский участок границы со странами Евросоюза проследовало 273 тыс. грузовых автомобилей, что почти на 40% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Соответственно уменьшился и объем перемещенных этими грузовиками товаров.

Сокращение грузопотока и товарооборота в направлении Евросоюза логично обусловлено существенным снижением активности торговых отношений с отдельными недружественными странами.

Вместе с тем белорусский бизнес перестроил логистику ввоза/вывоза товаров, нашел новых поставщиков и новые рынки сбыта. Такая тенденция, а также принятые таможенными органами меры позволили в первом квартале 2023 года увеличить поступления в республиканский бюджет.