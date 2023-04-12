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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ БЕЛАРУСИ РАСШИРЯЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ
11:30 17.04.2023
Энергетики расширяют применение виртуальных технологий для обучения кадров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, VR-тренажеры дают возможность персоналу улучшать навыки работы с энергетическим оборудованием, отрабатывать сложные технические задачи на цифровых двойниках реальных объектов.
Уникальный опыт в реализации VR -проектов накоплен программистами учебного центра РУП «Витебскэнерго». В портфеле их разработок – VR-тренажеры «Виртуальный полигон», «Виртуальная подстанция», «Виртуальный цех» и другие.
К примеру, виртуальный цех оснащен 20 различными видами электротехнического оборудования – от линейного разъединителя до газовой турбины. Пользователи программно-аппаратного комплекса могут разбирать и собирать основные узлы виртуально смоделированного оборудования и изучать режимы его работы.
Планируется, что совсем скоро обучаться на таких VR-тренажерах смогут не только работники энергоснабжающих организаций, но и студенты профильных вузов.
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