Энергетики расширяют применение виртуальных технологий для обучения кадров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, VR-тренажеры дают возможность персоналу улучшать навыки работы с энергетическим оборудованием, отрабатывать сложные технические задачи на цифровых двойниках реальных объектов.

Уникальный опыт в реализации VR -проектов накоплен программистами учебного центра РУП «Витебскэнерго». В портфеле их разработок – VR-тренажеры «Виртуальный полигон», «Виртуальная подстанция», «Виртуальный цех» и другие.

К примеру, виртуальный цех оснащен 20 различными видами электротехнического оборудования – от линейного разъединителя до газовой турбины. Пользователи программно-аппаратного комплекса могут разбирать и собирать основные узлы виртуально смоделированного оборудования и изучать режимы его работы.

Планируется, что совсем скоро обучаться на таких VR-тренажерах смогут не только работники энергоснабжающих организаций, но и студенты профильных вузов.