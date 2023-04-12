Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 101,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 101,7% и 102,5% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 101,8%, потребительские товары – 99,7% и 99,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 102,4%, в том числе в растениеводстве – 98,8% и 101,5% соответственно, животноводстве – 100,6% и 102,7% соответственно.