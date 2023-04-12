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ЭКОНОМИКА РБ
АГЕНТСТВО FITCH ОСТАВИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕЛАРУСИ НА УРОВНЕ ОГРАНИЧЕННОГО ДЕФОЛТА
10:38 17.04.2023
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг Беларуси на уровне RD (ограниченный дефолт).
«Рейтинг отражает текущую выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте», - говорится в пресс-релизе Fitch.
Агентство указывает, что власти Беларуси в феврале якобы погасили долларовый выпуск евробондов в объеме $800 млн.
Эксперты Fitch прогнозирует белорусской экономике падение на 1,3% в 2023 году и на 0,3% в 2024 году. Инфляция в Беларуси в 2023 году, согласно прогнозу Fitch, составит 8,7% в 2023 году, а в 2024 году ускорится до 9,5%.
Агентство также указало на усиление геополитических и санкционных рисков для экономики Беларуси.
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