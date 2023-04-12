На площадке Минэкономики совместно с Новополоцким горисполкомом, ОАО «УКХ «БКМ», российской компанией «ТРАНСПРОЕКТ Групп», в онлайн режиме 14 апреля 2023 г. обсуждались возможности развития трамвайной сети в городе Новополоцке с применением механизма ГЧП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, проект был представлен Новополоцким горисполкомом на обучающем семинаре ЕЭК ООН «Государственно-частное партнерство для достижения Целей устойчивого развития» и вызвал интерес у российских инвесторов.

«Такие бизнес-идеи способствуют повышению качества жизни людей в регионах. Чтобы проект воплотился в жизнь необходимо проактивно работать с инвестором, совместно находить оптимальные пути решения финансового вопроса», – отметила в ходе совещания начальник главного управления инвестиционной политики Минэкономики Ирина Каленчак.

По мнению представителей компании АО «Транспроект Групп» в данном случае применим механизм ГЧП, но для этого потребуется детальная проработка содержания проекта.

Участники совещания ознакомились с опытом российских коллег по реализации аналогичных решений в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Достигнута договоренность о продолжении работы над проектом после разработки его технико-экономического обоснования.