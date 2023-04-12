За январь-февраль 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,6%, рентабельность продаж – 7,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 61,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,4 млрд рублей, или 13,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2023 г. составила 69 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,2 млрд рублей, или 13,3% от общего объема кредиторской задолженности.