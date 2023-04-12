Авиакомпания «Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний.

«По результатам сертификационной проверки Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) «Белавиа» получила Сертификат организации по техническому обслуживанию № 285-23-019. Его наличие подтверждает соответствие деятельности авиакомпании требованиям Федеральных авиационных правил (ФАП-285), предъявляемых к организациям по техническому обслуживанию в Российской Федерации», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.

Отмечается, что сертификат предоставляет Белавиа право выполнять разрешенный перечень работ по оперативному и периодическому техническому обслуживанию воздушных судов, зарегистрированных в Российской Федерации, а также по техническому обслуживанию отдельных категорий компонентов, устанавливаемых на данные самолеты.