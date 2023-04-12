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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,2%


09:19 17.04.2023

Потребительские цены в Витебской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем выросли на 0,8%, с декабрем 2022 г. - на 2,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за март 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с мартом 2022 года на 5,6%. В январе-марте 2023 года рост цен составил 9% к уровню января-марта 2022 года.

Продовольственные товары в марте 2023 г. по сравнению с февралем подорожали на 1%, с декабрем 2022 г. - на 3,2%. Годовой рост цен в марте 2023 года составил 8,6%. За январь-март 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%.

Цены на непродовольственные товары в марте по сравнению с февралем подросли на 0,5%, с начала года - на 0,8%. За март 2023 года цены выросли на 1,6% к уровню марта 2022 года. В январе-марте текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-мартом 2022 года на 6,8%.

Цены на услуги в марте 2023 г. по сравнению с февралем увеличились на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 3,7%. За март текущего года цены на услуги увеличились к марту 2022 года на 5,4%. В январе-марте 2023 года к уровню января-марта 2022 года услуги подорожали на 6,8%.
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