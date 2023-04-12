В марте годовая инфляция вернулась в целевую траекторию, впервые с декабря 2021 г. замедлившись до однозначного уровня – 6%. Об этом говорится в подготовленном аналитиками Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обзоре ценовой ситуации на потребительском рынке в марте 2023 г.

Отмечается, что по отношению к февралю 2023 г. прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил 0,6%, к декабрю 2022 г. – 2,6%.

В марте месячная инфляция сложилась ниже среднего значения, зафиксированного в Беларуси в этом месяце за последние десять лет (с 2013 по 2022 год), которое составило 0,8% (без учета «ценового шока», сложившегося в марте 2022 г.).

В отчетном месяце во всех компонентах ИПЦ потребительские цены (тарифы) сложились ниже, чем в марте 2022 г. Как итог, на рынке плодоовощной продукции зафиксирована дефляция в годовом выражении (т.е. за прошедшие двенадцать месяцев цены в данном сегменте снизились на 3,9%). При этом базовая инфляция замедлилась на 6,8% до 5,6%, прирост цен на постоянно регулируемые цены (тарифы) – на 1,4% до 8,3%. В результате наибольшее влияние на замедление годового прироста ИПЦ оказало сокращение вклада в инфляцию цен на продовольственные товары (на 3,4% до 0,8%). Вклад цен на непродовольственные товары снизился на 1,6% до 3,9%, тарифов на услуги – на 0,7% до 1,3%.

«Замедлению годовой инфляции продолжает способствовать сокращение годового ИПЦ в Российской Федерации – основном торговом партнере, укрепление белорусского рубля к российскому, а также снижение цен на сырьевые товары на мировых рынках. В качестве дополнительного фактора выступило принятое правительством решение по снижению в марте цен на автомобильное топливо», - поясняют специалисты.

В Беларуси за I квартал прирост ИПЦ составил 2,6%. При этом около 35% от всей инфляции за данный период обусловлен плановым повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и удорожанием подакцизных товаров (табачных изделий и алкогольных напитков).

В марте 2023 г. продолжилась тенденция к замедлению годового прироста цен на большинство товаров критического импорта. Так, например, прирост потребительских цен на рыбу и рыбопродукты замедлился на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4% в годовом выражении, масло растительное – на 2,5% до 2,4%, крупу и бобовые – на 4,9% до 3,7%, чай – на 7,8% до 10,3%, электротовары – на 16,1% до 1,8%, синтетические моющие средства – на 16,7% до 6,7%. Кроме того, за прошедшие двенадцать месяцев цены на посуду снизились на 1,8%, на обувь – на 1,9%, на мебель – на 2,4%, телевизоры – на 12,9%.

В отчетном месяце замедлился также и годовой прирост цен на товары отечественного производства, однако меньшими темпами, чем по группе импортных товаров. Этому способствует замедление годового прироста цен производителей сельскохозяйственной продукции (с октября 2022 г.), а также промышленной продукции (с мая 2022 г.). В результате прирост потребительских цен на мясо и мясопродукты сократился на 1,4% до 6,4% в годовом выражении, хлеб и изделия хлебобулочные – на 1,1% до 12,4%.

В марте продолжилось замедление годового прироста цен производителей. Вместе с тем отпускные цены на сельскохозяйственную и промышленную продукцию сохраняются на повышенном уровне. Так, в отчетном месяце годовой прирост цен производителей сельскохозяйственной продукции замедлился на 2,6% до 16,9%, производителей промышленной продукции – на 3,9% до 7,9%, в том числе производителей потребительских товаров – на 3% до 8,4%.

В марте по отношению к февралю текущего года основное влияние на месячную инфляцию (около 50% от всего прироста ИПЦ) оказало два фактора: сезонное удорожание овощей и фруктов (в первую очередь – импортных), а также увеличение цен на одежду (на 0,8%) и обувь (на 3,3%) на фоне поступления новых видов товаров из-за смены сезона.

Фрукты за месяц подорожали на 2,2% (в том числе виноград – на 9,6%), овощи – на 8,5% (в том числе помидоры – на 20,8%, перец – на 23,8%).

При этом огурцы за месяц подешевели на 16,3%, бананы – на 1,8%, плоды цитрусовые – на 0,4%, картофель – на 0,2%.

За март товары, закладываемые в стабилизационные фонды (яблоки и так называемые овощи «борщевого набора» – картофель, лук, свекла, морковь, капуста), сезонно подорожали (кроме картофеля) от 1,9% до 16,4%. Вместе с тем с учетом введенного ценового регулирования средние цены на них (за исключением яблок и лука репчатого) в отчетном месяце сложились ниже уровня марта предыдущего года от 21,4% до 50%.

Вместе с тем по отношению к предыдущему месяцу в марте зафиксировано снижение цен на ряд товаров. Например, мясо и мясопродукты и кондитерские изделия снизились в цене по 0,2%. Отмечается снижение цен на товары бакалейной группы (чай, кофе, крупы и бобовые (за исключением крупы манной), некоторые непродовольственные товары (бытовые электротовары, синтетические моющие средства, строительные материалы, парфюмерно-косметические товары), а также тарифов на услуги связи. Удешевление данных товаров суммарно обусловило около 0,08 процентного пункта снижения ИПЦ.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования в марте текущего года по отношению к предыдущему месяцу принято решение по снижению цен на автомобильное топливо на 1,7%. При этом цены на табачные изделия и водку увеличились по 1,2% вследствие повышения ставок акциза, лекарственные препараты – на 0,9% на фоне курсовых колебаний. Остальные постоянно регулируемые цены (тарифы) не повышались.