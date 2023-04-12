В 2022 году текущие затраты организаций Минска на охрану окружающей среды составили 123,2 млн рублей, или 108,4% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 44,8% (55,1 млн рублей), обращение с отходами – 38,8% (47,8 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 12,9% (15,9 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (61,8%) и предприятия обрабатывающей промышленности (22,8%).

В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Партизанского района (57,6 млн рублей, или 46,8% от общего объема по городу), Ленинского района (25,2 млн рублей, или 20,4%) и Заводского района (17,7 млн рублей, или 14,4%), что соответствует тенденциям прошлых лет.