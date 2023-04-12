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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «СКОРПИО-КВЕТКА» ВЫПУСТИЛО ПРОБНЫЕ ПАРТИИ ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ


17:26 14.04.2023

Пробные партии пищевых ароматизаторов выпустило ООО «Скорпио-Кветка», расположенное в агрогородке Будилово Бешенковичского района.

Как пишет газета «Витебские вести», проект включен в инвестиционный портфель области в рамках выполнения поручения «Один район — один проект».

Завод по производству пищевых ароматизаторов был открыт здесь в конце прошлого года. Белорусское производство разместилось в ранее пустующем здании бывшей Кореневской средней школы, которое безвозмездно передано райисполкомом новому собственнику. Инвестор проделал большую работу, прежде чем приступить к выпуску продукции — отремонтированы помещения здания, закуплено оборудование. Процесс организации наукоемкого, высокотехнологичного производства занял более полутора лет.

«Научно-техническую помощь и технологическую поддержку нам оказывала компания с 30-летним стажем, ООО «Скорпио-Аромат» из Подмосковья, - пояснил директор ООО «Скорпио-Кветка» Александр Клубков. - В процессе организации мы выступали как эксклюзивный дилер российской компании в Беларуси. Наша продукция — высокого качества, из безопасного сырья и гораздо дешевле импортной — задекларирована и прошла испытания в столице. Мы активно сотрудничаем с крупнейшими представителями пищевой отрасли Беларуси. Сегодня поставляем ароматизаторы для ведущих производителей кондитерской продукции страны — СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный пищевик», «Красный мозырянин», «Слодыч», Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» и многих других. Один из самых крупных действующих потребителей — производитель молочной и сырной продукции ОАО «Бабушкина крынка».

В перспективе завод нацелен полностью удовлетворить потребности белорусского рынка и имеет шансы занять лидирующее место среди предприятий, производящих сырье для пищевой промышленности Республики Беларусь.

ООО «Скорпио-Кветка» планирует поставлять продукцию не только на внутренний, но и на российский рынок. На предприятии создаются новые рабочие места. Сотрудники активно проходят стажировку в Москве. Импортозамещающий инвестиционный проект позволит обеспечить дополнительный доход в бюджет района, отметили в Бешенковичском райисполкоме.
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