В 2023 году Детская железная дорога имени К.С. Заслонова откроет свой 68-й сезон 30 апреля (воскресенье).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в этот день в 9:30 пройдет торжественная линейка для юных железнодорожников. В первый рейс поезд с пассажирами отправится в 11:00. «Столичный экспресс» провезет пассажиров по маршруту от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно.

В мае поезда на «малой Белорусской» будут курсировать в выходные дни 1, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 27 и 28 мая.

Кроме путешествия по Детской железной дороге, юные гости могут также попробовать себя в роли машиниста. В зале ожидания на станции Заслоново действует игровой модуль, имитирующий рабочее место машиниста – с настоящими органами управления локомотивом и отображением на окнах-экранах движения по участку железной дороги.